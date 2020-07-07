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Aktüel

Gaziantep'te kapkaç şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 17:35:46 -
Gaziantep'te kapkaç şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde bir kapkaç olayının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan görüntülerde, zanlının kapkaç yaptıktan sonra kaçtığı anlar yer alıyor.


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