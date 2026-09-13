Gaziantep’te kanlı hesaplaşma! Dağlık alanda infaz yapan katil zanlısı delikte yakalandı!
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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 5 Eylül günü Tahtaköprü Barajı yakınlarındaki dağlık alanda dehşet saçan alacak-verecek kavgasının zanlısı kaçamadı. Husumetli iki grup arasında sözde konuşmak için yapılan dağlık alandaki buluşmada silahlar çekilmiş, kurşunların hedefi olan Enes Arı ile Abdülkadir Yeter hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralanmıştı. İki kişiyi katlettikten sonra kayıplara karışan eli kanlı katil zanlısı A.S. için güvenlik güçleri amansız bir takip başlattı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dağlık alanda 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın zanlısı saklandığı metruk binada jandarma ekiplerince yakalandı.
Olay, 5 Eylül günü İslahiye ilçesi Tahtaköprü Barajı yakınlarındaki dağlık arazide meydana gelmişti. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup, konuşmak için dağlık alanda buluşmuş ve çıkan silahlı kavgada Enes Arı ile Abdülkadir Yeter ölmüştü. Olay sonrası bir kişi de yaralanırken katil zanlısı A.S. ise kaçmıştı.
Metruk binada yakalanan zanlı tutuklandı
Olayın ardından çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, katil zanlısı A.S.‘nin metruk bir binada saklandığını tespit etti. Zanlı, saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.