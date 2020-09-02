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Aktüel Gaziantep'te kamu binalarına HES kodu ile giriş yapılacak
Aktüel

Gaziantep'te kamu binalarına HES kodu ile giriş yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-02 19:05:59 -
Gaziantep'te kamu binalarına HES kodu ile giriş yapılacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, kentte kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının kullanılacağını bildirildi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs ile mücadelede yeni kararlar aldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep'te 7 Eylül pazartesinden itibaren bağ evi vb. yerlerde düğün yapılması yasaklanmıştır. 15 Eylül'den başlayarak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine girişte HES kodu istenilmesine karar verilmiştir."

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