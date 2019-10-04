Gaziantep'te kaçak içki operasyonu Gaziantep'te 929 şişe gümrük kaçağı içki ile 660 litre etil alkol ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir depoda içkikaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 929 şişe gümrük kaçağı içki, 660 litre etil alkol, 160 boş cam şişe, 3 bin şişe kapağı, 13 bin 200 etiket, 6 adet 200 litre kapasiteli plastik bidon ele geçirdi. Gözaltına alınan bir şüpheli, sağlıkkontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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