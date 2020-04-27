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Aktüel

Gaziantep’te İşkur İl Müdür Yardımcısı koronadan öldü

Gazantep’te korona virüsü (Covid 19) tedavisi gören 54 yaşındaki İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Rıza Alper, hayatını kaybetti.

2020-04-27 15:24:12 -
Gaziantep’te İşkur İl Müdür Yardımcısı koronadan öldü

Gazantep’te korona virüsü (Covid 19) tedavisi gören 54 yaşındaki İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Rıza Alper, hayatını kaybetti.


Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Alper’in vefatını duyurarak, "Covid-19 tedavisi görürken vefat eden Gaziantep İŞKUR İl müdür Yardımcısı, mesai arkadaşımız Rıza Alper’e Allahtan rahmet, ailesine, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

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