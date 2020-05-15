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Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık yapan 5 zanlı tutuklandı

Hırsızlık anları iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:15:31 -
Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık yapan 5 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde Nizip ilçesindeki Cumhuriyet, Şehitkamil ilçesindeki Merveşehir ve Mücahitler mahallelerinde bulunan iş yerlerinden hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği 5 zanlıyı adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet tarafından basınla paylaşılan görüntülerde zanlıların farklı iş yerinden cep telefonu çalma anları görülüyor.

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