Gaziantep'te hırsızlık operasyonu: 2 gözaltı Kentte farklı tarihlerde iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen iki zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan iki şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı iş yerlerinde elektronikmalzeme çalınması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, zanlıların M.C.A. ve H.E. olduğunu belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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