Gaziantep'te hırsızlık operasyonu: 2 gözaltı
Kentte farklı tarihlerde iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen iki zanlı gözaltına alındı.04 Ekim 2019 Cuma 15:37
Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan iki şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı iş yerlerinde elektronikmalzeme çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, zanlıların M.C.A. ve H.E. olduğunu belirledi.
Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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