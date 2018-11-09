THY- Banjul
0553 313 94 23
impression

Gaziantep'te hırsızlar genç kızı öldürdü, arkadaşını ise ağır yaraladı

Gaziantep'te, telefonlarını gasp etmeye çalışan kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan Suriye uyruklu Gina Abu Salih hayatını kaybetti.

09 Kasım 2018 Cuma 15:28
Gaziantep'te hırsızlar genç kızı öldürdü, arkadaşını ise ağır yaraladı

Olay, dün gece geç saatlerde Gaziantep Yeditepe Mahallesi'ndeki Engelsizler Parkı'nda meydana geldi. Üniversite hazırlık kursundan çıkıp parka giden Gina Abu Salih (19) ile Amhet Gazi'nin (16)  yanlarına motosikletli kişiler geldi. Bu kişiler, Salih'den cep telefonunu istedi. Genç kız direnince gaspçılar, yanlarındaki bıçağı çekti, Salih ve Gazi'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

Kanlar içinde yere yığılan gençleri gören çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Şahinbey Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gina Abu Salih, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedavisi süren Ahmet Gazi'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Gina Abu Salih'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün ailesi tarafından teslim alındı. Salih'in cenazesi, Yeşilkent Mezarlığı'na götürüldü. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Salih, akrabalarının ve arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Polisin, şüphelilerin yakalanması için yürüttüğü çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 15:28
  1. Gaziantep
  2. hırsız

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sergen Yalçın Süper Lig'e döndü! İşte yeni takımı
    1. Sergen Yalçın Süper Lig'e döndü! İşte..
    2. CHP'de kriz büyüyor! 'Arkalarında kim..
    3. Alüminyum felaket!
    4. Umman Dışişleri Bakanından skandal..
    5. İngiltere Başbakanı Theresa May kaza..
    6. Adana'da bir garip olay! Aynı soyadı..
    7. Zonanın ilacı Göksulu Armudu
    8. Kalkınma Putuna Kurban Sunmak!
    9. CHP'den Öztürk Yılmaz'ın..
    10. Milli tekvandocu Sena Nur Ertürk..
    11. Theresa May'in konvoyuna saldırı
    12. Türkiye’den Nepal’e İslam Kültür Merkezi
    13. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a..
    14. Tuzun 7 faydası daha..
    15. WhatsApp'ta önizleme dönemi başlıyor
    16. Gaspçı terörü! Suriyeli genç kız..
    17. THY'den HAVELSAN hamlesi!
    18. Akar'dan sert çıkış: Arkanızda kim..
    19. Kola gut hastalığı riskini artırıyor
    20. Galatasaray'dan Drogba'ya teşekkür!
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Alman'a inat, imza yarın!
    Alman'a inat, imza yarın!

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol