Gaziantep’te hemşire istihdamı sağlanacak

Gaziantep’te korona virüs salgını ile mücadeleyi sürdüren Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde 60 hemşireye istihdam sağlanacak.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede etkisini gösteren yeni tip korona virüsün (covid-19) ülke ekonomisini ve dolayısıyla da sağlık sektörünü ciddi anlamda etkilediğini belirtti. Hastanenin Mart ayından bu yana Korona virüse karşı gerçekleştirdiği mücadelede, hem toplum sağlığını korumak hem de Gaziantep’teki istihdam seferberliğine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Genel Koordinatör Hayrullah Kubba, yeni ve kalifiye 60 adet hemşireyi bünyelerine alacaklarını açıkladı.

Kubba, "Tüm sağlık çalışanları ile birlikte, Medical ParkGaziantep Hastanesi bünyesinde 820 çalışan da Pandemi sürecinde halkımızın yanında her daim yer alarak, gecelerini gündüzlerine katarak, fedakarca ve özverili biçimde çalışmaktadır. Medical Park Gaziantep Hastanesi yönetimi olarak, ülkemizin yaşadığı zorluklar karşısında biz de elimizi taşın altına koymaktan hiç çekinmedik. Sosyal izolasyon sürecinde çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için çalıştık. Her türlü önlemin alınmasına yönelik desteğimizi esirgemedik vehem personellerimizin hem de bölge halkının yanında yer aldık.Ülkemizde hizmet veren birçok kuruluş,Pandemi sürecinden olumsuz etkilendi. Bu kuruluşlar bu süreçte çalışanlarınaya ücretsiz izin kullandırdı ya da maaşlarının azaltılmasına yönelik tedbirlerle, kendilerini güvence altına almaya yönelik yöntemler geliştirdi. Mensubu olduğum Medical Park Gaziantep Hastanesi’ninKoronavirüs mücadelesinde, olabildiğince stratejik düşünüp ve sağ duyulu hareket ederekçalışanlarımızın yanında yer aldık. Ülkemizdeki birlik ve dayanışmanın hakim olduğu bu günlerdepersonel istihdamı yaparak ülkemize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye olarak sahip olduğumuz gücü hafife almamalıyız; Pandemi sürecinde, tüm sağlık kuruluşları elinden geldiğince çok şey başardı ama yapabileceğimiz daha çok şey var! Bireysel düşünmeyi bırakıp ülkemizin sağlığı için yapabileceklerimiz sınırsızdır! Ülke olarak sıkıntılı günlerimizde her zaman örgütlenmeye ve dayanışmaya ihtiyacımız vardır. Temellerimizi sağlam biçimde oluşturursak önümüzdeki engellere karşı daha dayanıklı bir davranış sergilemiş oluruz" dedi.

Hastanenin çağın gereklerine uygun olarak yeni nesil teknolojilerden faydalandığını da kaydeden Genel koordinatör Kubba, Gaziantep’te referans hastane konumunda bulunduklarını kaydetti.

Çalışanların çalışma koşullarını, maaşlarını, kurum içindeki ödüllerini, mesleğe gösterdikleri değeri ve saygıyı iyileştirmek görevinin kurumlara ait olduğunu söylen Kubba, insanların pandemi sürecinde, sağlık sektörünün ve sağlığın her şeyin başı olduğunu deneyimlediklerini ifade etti.

Ülkenin Pandemi sürecindeki sınavdan layıkıyla çıkacağını savunan Hayrullah Kubba, Türkiye’nin Medical Park Hastaneler Grubu’nun uluslararası platformlarda sağlık turizminin gelişiminden ve sağlıkta güvenilirlik anlayışından ödün verilmeyeceğini kaydetti.

Hemşireler Günü ile ilgili olarak da söz alan Genel Koordinatör Hayrullah Kubba, "Herkes için Sağlık prensibiyle yola çıkarak, halka hizmeti kendine görev edinen, bu kutsal görevi yerine getiren, bu önemli ve onurlu mesleğin değerli mensupları olan tüm hemşirelerimizle gurur ve onur duyuyoruz. Pandemi sürecindeki başarılarıyla Dünya’nın ve ülkemizin sevgisini kazanan bütün fedakar ve cefakar hemşirelerimizin Hemşireler Günü’nü kutluyor, onlara meslek hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.