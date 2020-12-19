  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gaziantep'te hastanedeki yangında can kaybı 10'a yükseldi
Gündem

Gaziantep'te hastanedeki yangında can kaybı 10'a yükseldi

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde çıkan yangında ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 23:43:00 -

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Can kaybı 10'a yükseldi

Özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü kaynaklı çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetmişti. Başka hastanelere sevk edilen hastalardan biri daha hayatını kaybetti.

Öte yandan özel hastanede sabah saatlerinde çıkan yangında 7 kişi, hastaların nakli esnasında 1 kişi, hastaların başka hastaneye sevk edildikten 4,5 saat sonra ise 1 kişi olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Ne olmuştu?

SANKO Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

Gaziantep'te hastanede patlama! Ölüler ve yaralılar var
Gaziantep'te hastanede patlama! Ölüler ve yaralılar var

Gündem

Gaziantep'te hastanede patlama! Ölüler ve yaralılar var

Gaziantep'te hastane yangını neden çıktı?
Gaziantep'te hastane yangını neden çıktı?

Gündem

Gaziantep'te hastane yangını neden çıktı?

Hastanedeki yangınla ilgili flaş gelişme
Hastanedeki yangınla ilgili flaş gelişme

Gündem

Hastanedeki yangınla ilgili flaş gelişme

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kur'an hatim törenine bombalı saldırı! Çok sayıda şehit var
Dünya

Kur'an hatim törenine bombalı saldırı! Çok sayıda şehit var

Afganistan'ın Gazne vilayetinde Kur'an-ı Kerim hatim törenine düzenlenen bombalı saldırıda 15 sivil şehit oldu.

CHP'li İBB'nin Kanal İstanbul aleyhindeki afişleriyle ilgili inceleme tamamlandı
Gündem

CHP'li İBB'nin Kanal İstanbul aleyhindeki afişleriyle ilgili inceleme tamamlandı

İçişleri Bakanlığı, yapılan incelemede Kanal İstanbul aleyhindeki afişlerin toplatılması ve afişleri yapan şirketin, faturayı ve tahsil etti..
Koronayı yenenleri bekleyen büyük tehlike! Uzman isim tek tek açıkladı
Gündem

Koronayı yenenleri bekleyen büyük tehlike! Uzman isim tek tek açıkladı

Koronavirüsün vücutta hangi etkilere neden olduğu hala en çok merak edilen konulardan biri. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengiz Uzun, ..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay