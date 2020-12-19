Gaziantep'te hastanedeki yangında can kaybı 10'a yükseldi

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Can kaybı 10'a yükseldi

Özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü kaynaklı çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetmişti. Başka hastanelere sevk edilen hastalardan biri daha hayatını kaybetti.

Öte yandan özel hastanede sabah saatlerinde çıkan yangında 7 kişi, hastaların nakli esnasında 1 kişi, hastaların başka hastaneye sevk edildikten 4,5 saat sonra ise 1 kişi olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Ne olmuştu?

SANKO Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.