Gaziantep'te hastanedeki yangında can kaybı 10'a yükseldi
Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde çıkan yangında ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.
Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.
Can kaybı 10'a yükseldi
Özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü kaynaklı çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetmişti. Başka hastanelere sevk edilen hastalardan biri daha hayatını kaybetti.
Öte yandan özel hastanede sabah saatlerinde çıkan yangında 7 kişi, hastaların nakli esnasında 1 kişi, hastaların başka hastaneye sevk edildikten 4,5 saat sonra ise 1 kişi olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Ne olmuştu?
SANKO Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.