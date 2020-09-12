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Aktüel Gaziantep'te hastanede kavga: 4 polis yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Gaziantep'te hastanede kavga: 4 polis yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 18:54:25 -
Gaziantep'te hastanede kavga: 4 polis yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te vefat eden hastanın yakınlarıyla hastane görevleri arasında çıkan kavgaya müdahale eden 4 polis hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehitkamil Devlet Hastanesinde bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Halil K'nin (43) vefat etmesi sonrasında hasta yakınları ile hastane görevlileri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yoğun bakım servisi kapılarındaki camlar kırıldı, hastanede maddi hasar meydana geldi.

Kavgada olaya müdahale eden 4 polis memuru da hafif yararlandı.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

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