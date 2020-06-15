  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gaziantep'te hastanede 2 grup arasında kavga

1'i hemşire 4 hastane çalışanının yaralandığı olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 15:31:06 -
Gaziantep'te hastanede 2 grup arasında kavga

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki bir özel hastanede çıkan bıçaklı kavgada, 1'i hemşire 4 hastane çalışanı yaralandı.

Düztepe Mahallesi'ndeki bir özel hastanede, 2 hasta yakını grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Hastane güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle taraflar hastane dışına çıkarıldı.

Kısa süre sonra gruplardan biri bıçaklarla tekrar hastaneye gelerek hem çalışanlara hem de karşı tarafa saldırdı.

Polisin araya girmesiyle yatışan olayda 1 hemşire, 2 güvenlik görevlisi ve 1 hasta danışma görevlisi yaralandı.

Polis ekipleri olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Basınla paylaşılan görüntülerde ise kavga anı ve hastane personelinin yaralanması yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı