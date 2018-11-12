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Gaziantep'te hareketli anlar! El bombası bulundu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, bir motosikletten düştüğü iddia edilen patlamamış el bombası bulundu.

12 Kasım 2018 Pazartesi 18:41
Gaziantep'te hareketli anlar! El bombası bulundu

Gaziantep'te seyir halindeki bir motosikletten düştüğü ileri sürülen patlamamış bir adet el bombası bulundu. Büyük paniğin yaşandığı mahalleye sevk edilen bomba imha uzmanları tarafından el bombası etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gazinatep'in Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi Şehit Hasan Cevahir Sokak'ta seyir halindeki bir motosikletten düştüğü ileri sürülen bir adet patlamamış el bombası bulundu. El bombasının düştüğünü gören küçük bir kızın haber vermesi üzerine mahallede büyük panik yaşandı. Mahalledeki esnafın polise haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

 

Etkisiz hale getirildi

Geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı sokağa bomba imha uzmanları da yönlendirildi. Özel kıyafetlerini giyen ekiplerin yaptığı incelemede patlamadığı belirlenen el bombası etkisiz hale getirildi. Bomba incelenmek üzere emniyete götürülürken, polis bombayı düşürdüğü ileri sürülen motosikletin peşine düştü.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 18:41
  1. Gaziantep
  2. Şahinbey

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