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Gündem Gaziantep'te fırınlarda üretilen ekmekler ücretsiz dağıtılacak
Gündem

Gaziantep'te fırınlarda üretilen ekmekler ücretsiz dağıtılacak

Gaziantep Valiliği, kentteki bütün fırınlarda üretilen ekmeklerin vatandaşlara ücretsiz verileceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 13:46:00 -
Gaziantep'te fırınlarda üretilen ekmekler ücretsiz dağıtılacak

Gaziantep Valiliği, kentteki bütün fırınlarda üretilen ekmeklerin vatandaşlara ücretsiz verileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizdeki bütün fırınlarda üretilen ekmekler vatandaşlarımız tarafından ücretsiz olarak temin edilebilecektir. Fırınlardan alınan ekmeklerin ücretleri, AFAD Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

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