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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski yargı mensubu çifte hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik davada, eski savcıya 8 yıl 9 ay, eşi eski hakime ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

13 Temmuz 2018 Cuma 13:45
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski yargı mensubu çifte hapis cezası

10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eski savcı tutuklu sanık E.U. ile karısı eski hakim tutuksuz sanık R.U. ve avukatları katıldı.

Sanık E.U, suçlamaları kabul etmeyerek, "ByLock" kullanmadığını öne sürdü.

Sanık R.U da silahlı terör örgütüyle herhangi bir bağlantısı olmadığını ve "ByLock" kullanmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanık E.U'nun iki ayrı telefonda "ByLock" kullandığını, hukuk fakültesi öğrencisiyken örgütün polis öğrencileri sorumlusu olduğunu, "Eren" kod ismini kullandığını, örgütün hakim-savcı sınavlarına yönelik oluşturduğu "çalışma evleri"nde kaldığını, görevde bulunduğu sürede de sohbet toplantıları düzenlediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

R.U'nun da staj döneminde örgüte ait 3 hücre evinden sorumlu olduğunu ve "ByLock" kullandığını kaydeden savcı, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık E.U'ya 8 yıl 9 ay, R.U'ya da 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Heyet, E.U'nun tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 13:45
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