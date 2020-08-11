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Aktüel

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-08-11 13:38:22 -
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski hakim 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Süleyman A. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın, ByLock kullandığını, örgüt toplantılarına katıldığını ve 2014'teki HSK seçimlerinde örgüt mensubu adaylara oy istediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Süleyman A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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