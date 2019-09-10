Gaziantep’te FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
Gaziantep’te FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 7’si tutuklandı.10 Eylül 2019 Salı 19:34
Gaziantep’te FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 7’si tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün gaybubet evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 7’si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki şahıslardan 2’si hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 3 kişinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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