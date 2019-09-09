Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 12 gözaltı Gaziantep’te FETÖ/PDY terör örgütüne ait hücre evlerine yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep’te FETÖ/PDY terör örgütüne ait hücre evlerine yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne ait ‘Hijyen Evler’ olarak adlandırılan hücre evlerine operasyon yaptı. 12 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonlarda yapılan aramalarda 5 bin dolar, yakalanmamak amacıyla farklı isimlere düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken 12 kişi gözaltına alındı. 12 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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