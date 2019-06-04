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Gaziantep'te feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

04 Haziran 2019 Salı 21:05
Gaziantep'te feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Gaziantep'te aynı yöne giden otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Nurdağı yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Bayram ziyareti için Nurdağı'na giden sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 35 AL 1470 plakalı otomobil ile 33 AJH 48 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 21:05
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