  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'de büyük deprem geliyor! 'Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir' Emre Belözoğlu'nu geride bıraktı: Arda Güler'den tarihe geçen gol! "Muhaliflerin kadınlarına tecavüz edilebilir" fetvası vermişti! Müftü Ahmed Hassun yargılanıyor 26 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi 26 Haziran 2003: Alaeddin Özdenören'in vefatı (Şair ve Yazar) Hem katil hem de iftiracı! Hizbullah iddiaları yalanladı Bir belediyeye daha rüşvet soruşturması! Tutuklama kararı verildi Gafil İsrail'in sonu geliyor! Filistin tüm dünyaya diz çöktürdü Rusya "barışa karşı en büyük engeli" açıkladı Bütün dünya anladı da şu sol zihniyet anlamadı! Küresel savunmanın çelik kalbi Türkiye oluyor!
Yerel Gaziantep'te fabrikada zehirlenme şüphesi! Musluk suyundan içince fenalaştılar
Yerel

Gaziantep'te fabrikada zehirlenme şüphesi! Musluk suyundan içince fenalaştılar

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Gaziantep'te fabrikada içme suyundan içen 25 işçi hastanelik oldu

Olay, sabah saatlerinde 5’inci Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikadaki içme suyunu kullanan işçilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti oluştu. Bunun üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen ambulanslarla 25 işçi, Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan işçilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

100 hastane siber saldırıya uğradı!
100 hastane siber saldırıya uğradı!

Dünya

100 hastane siber saldırıya uğradı!

Eşiyle tartışan adam, kapıya gelen polisten kaçarken pencereden düşüp hastanelik oldu
Eşiyle tartışan adam, kapıya gelen polisten kaçarken pencereden düşüp hastanelik oldu

Gündem

Eşiyle tartışan adam, kapıya gelen polisten kaçarken pencereden düşüp hastanelik oldu

Tavuklu pilav nedeniyle rahatsızlandılar! Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Tavuklu pilav nedeniyle rahatsızlandılar! Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu

Yerel

Tavuklu pilav nedeniyle rahatsızlandılar! Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu

Otobüste fenalaştı! Kalbi duran yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi
Otobüste fenalaştı! Kalbi duran yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi

Yaşam

Otobüste fenalaştı! Kalbi duran yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23