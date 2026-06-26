Gaziantep'te fabrikada zehirlenme şüphesi! Musluk suyundan içince fenalaştılar
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Gaziantep'te fabrikada içme suyundan içen 25 işçi hastanelik oldu
Olay, sabah saatlerinde 5’inci Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikadaki içme suyunu kullanan işçilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti oluştu. Bunun üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen ambulanslarla 25 işçi, Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan işçilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.