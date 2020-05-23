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Aktüel

Gaziantep'te evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 20:44:49 -
Gaziantep'te evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde evlerden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği 6 zanlıyı adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin hırsızlık için farklı evlere girmesi ve çaldıkları malzemelerle kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

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