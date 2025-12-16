Gaziantep'te emniyet ve jandarmaya 210 yeni araç teslim edildi

Gaziantep'te emniyet ve jandarma filosuna yeni eklenen 210 araç için Ortadoğu Fuar Merkezi (OFM) teslim töreni düzenlendi. Törende, araç teslimi için destekte bulunan çok sayıda hayırsevere Vali Kemal Çeber ve protokol üyeleri tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

"2 yılda 650 civarında yeni araçla emniyet ve jandarma filomuzu arttırmış olduk"

Törende konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, son 2 yılda emniyet ve jandarma teşkilatında araç filosunun önemli ölçüde yenilendiğini ifade ederek, "Bu yıl bu törenle birlikte emniyet müdürlüğümüz için 156, jandarmamız için de 54 yeni aracı hizmete alacağız. Toplamda 210 aracımız daha sokaklarımızı daha güvenlik hale getirmek için faaliyetlerine başlayacak. Bu 210 aracın 130 adedini biz Gaziantepli hayırseverler aracılığıyla aldık. Biz geçen yıl da emniyet ve jandarmamıza hayırseverlerin desteğiyle 227 araç almıştık. Bu yıl da 210 yeni aracı bakanlığımız ve hayırseverlerimizin desteğiyle emniyet ve jandarmamıza teslim ediyoruz. Bu 2 yılda bakanlığımızın da desteğiyle toplam 437 araç almış olduk. Kendi imkanlarımızla yaptığımız takviyelerle 2 yılda 650 civarında yeni araçla filomuzu arttırmış olduk. Desteklerinden dolayı hayırseverlerimize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Emniyet ve jandarmamız, tüm güvenlik birimlerimiz olarak huzur ve güvenliğiniz için her daim emrinizdeyiz. Bu şehir her bir metrekaresinde en güvenli şehirdir dedirtene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Yeni alınan araçların ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Haftaya hayırlı bir gün, hayırlı bir işle başladık"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise güvenli şehir mottosuyla hareket ettiklerini belirterek, "Haftaya hayırlı bir gün, hayırlı bir işle başladık. Güvenli şehrin ne anlama geldiğini çeyrek asırdır her görevde bulunmuş bir kardeşiniz olarak, son 10 yılda da Gaziantep'te yerel kalkınmanın başında olan bir kardeşiniz olarak çok iyi biliyorum. Emniyet ve jandarma araç filomuzu yeniliyoruz. Eski araçların kalkması demek temiz hava demek. Şehrin güvenli olabilmesi için bu çok önemli. Biz güvenli şehiriz, dirençli şehiriz ve bugün dünden daha iyiyiz" ifadelerini kullandı.

"Hem araç sayımız arttı, hem de araç yaş ortalamamız düştü"

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ise son 2 yılda araç filosunun yenilendiğini vurgulayarak, "Son 2 yılda 650 civarında aracımızı yeniledik. Hem araç sayımız arttı, hem de araç yaş ortalamamız düştü. Gaziantep halkına, belediyelerimize, STK'larımıza, hayırseverlerimize destekleri için teşekkür ediyoruz. Onları her zaman yanımızda hissettik. Onların sayesinde araç filomuzun sayısını arttırarak yeniledik" şeklinde konuştu.

Gaziantep İş dünyasının gurur taplosu

Gaziantep Sanayisi, ticareti, gastronomisi ile anılan Gaziantep, hayırseverlikte de Türkiye’ye örnek oluyor. Gaziantep modeli kapsamında hayırseverlerin destekleriyle okul,cami vakıf derneklere yaptıkları yardımlar Emniyet ve Jandarma filosuna 210 yeni araç kazandırdılar

"54 yeni aracımız jandarma envanterine katılıyor"

Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ise 54 yeni aracı hizmete aldıklarını belirterek, "Bugün hayırsever iş adamlarımızın destekleriyle 54 yeni aracımız jandarma envanterine katılıyor. Bu yeni araçlar başarılarımıza destek olacaktır. Yeni araçlarımızın icra edeceğiz görevlere bizlere daha da güç katacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yeni araçlar sirenler eşliğinde alandan çıkış yaparak resmen göreve başladı.

Törene, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve çok sayıda hayırsever katıldı.

İŞTE O HAYIRSEVERLER…

CEMAL KALYONCU- KALYON İNŞAAT

CENGİZ ŞİMŞEK- GAZIANTEP OSB

FİKRET ÖZTÜRK- OPET PETROLCÜLÜK

MAHSUM ALTUNKAYA- ALTUNKAYA HOLDİNG

ADİL SANİ KONUKOĞLU- ÇİMKO ÇIMENTO

CELAL KADOOĞLU- KADOOGLU PETROL

MUSTAFA TOPÇUOĞLU- GÜLSAN SENTETİK

ALİ ERDEMOĞLU- MERİNOS HALI

BİLAL KARA- KARAFİBER TEKSTİL

SELİM ACAR- ACARSAN HOLDİNG

ALİ ÇOBAN- ŞÖLEN ÇIKOLATA

ARİF ÇELİK- ÇELİKLER GIDA

AHMET ŞİRECİ- ŞİRECİ TEKSTIL

AYKUT GÖYMEN- MUTLU MAKARNACILIK

Gaziantep'te emniyet ve jandarmaya 210 yeni araç teslim edildi

Gaziantep'te emniyet ve jandarma filosuna yeni eklenen toplam 210 yeni araç düzenlenen törenle teslim edilerek göreve başladı. Törende konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "2 yılda 650 civarında yeni araçla emniyet ve jandarma filomuzu arttırmış olduk" dedi.

Gaziantep'te emniyet ve jandarma filosuna yeni eklenen 210 araç için Ortadoğu Fuar Merkezi (OFM) teslim töreni düzenlendi. Törende, araç teslimi için destekte bulunan çok sayıda hayırsevere Vali Kemal Çeber ve protokol üyeleri tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

"2 yılda 650 civarında yeni araçla emniyet ve jandarma filomuzu arttırmış olduk"

Törende konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, son 2 yılda emniyet ve jandarma teşkilatında araç filosunun önemli ölçüde yenilendiğini ifade ederek, "Bu yıl bu törenle birlikte emniyet müdürlüğümüz için 156, jandarmamız için de 54 yeni aracı hizmete alacağız. Toplamda 210 aracımız daha sokaklarımızı daha güvenlik hale getirmek için faaliyetlerine başlayacak. Bu 210 aracın 130 adedini biz Gaziantepli hayırseverler aracılığıyla aldık. Biz geçen yıl da emniyet ve jandarmamıza hayırseverlerin desteğiyle 227 araç almıştık. Bu yıl da 210 yeni aracı bakanlığımız ve hayırseverlerimizin desteğiyle emniyet ve jandarmamıza teslim ediyoruz. Bu 2 yılda bakanlığımızın da desteğiyle toplam 437 araç almış olduk. Kendi imkanlarımızla yaptığımız takviyelerle 2 yılda 650 civarında yeni araçla filomuzu arttırmış olduk. Desteklerinden dolayı hayırseverlerimize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Emniyet ve jandarmamız, tüm güvenlik birimlerimiz olarak huzur ve güvenliğiniz için her daim emrinizdeyiz. Bu şehir her bir metrekaresinde en güvenli şehirdir dedirtene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Yeni alınan araçların ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Haftaya hayırlı bir gün, hayırlı bir işle başladık"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise güvenli şehir mottosuyla hareket ettiklerini belirterek, "Haftaya hayırlı bir gün, hayırlı bir işle başladık. Güvenli şehrin ne anlama geldiğini çeyrek asırdır her görevde bulunmuş bir kardeşiniz olarak, son 10 yılda da Gaziantep'te yerel kalkınmanın başında olan bir kardeşiniz olarak çok iyi biliyorum. Emniyet ve jandarma araç filomuzu yeniliyoruz. Eski araçların kalkması demek temiz hava demek. Şehrin güvenli olabilmesi için bu çok önemli. Biz güvenli şehiriz, dirençli şehiriz ve bugün dünden daha iyiyiz" ifadelerini kullandı.

"Hem araç sayımız arttı, hem de araç yaş ortalamamız düştü"

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ise son 2 yılda araç filosunun yenilendiğini vurgulayarak, "Son 2 yılda 650 civarında aracımızı yeniledik. Hem araç sayımız arttı, hem de araç yaş ortalamamız düştü. Gaziantep halkına, belediyelerimize, STK'larımıza, hayırseverlerimize destekleri için teşekkür ediyoruz. Onları her zaman yanımızda hissettik. Onların sayesinde araç filomuzun sayısını arttırarak yeniledik" şeklinde konuştu.

Gaziantep İş dünyasının gurur taplosu

Gaziantep Sanayisi, ticareti, gastronomisi ile anılan Gaziantep, hayırseverlikte de Türkiye’ye örnek oluyor. Gaziantep modeli kapsamında hayırseverlerin destekleriyle okul,cami vakıf derneklere yaptıkları yardımlar Emniyet ve Jandarma filosuna 210 yeni araç kazandırdılar

"54 yeni aracımız jandarma envanterine katılıyor"

Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ise 54 yeni aracı hizmete aldıklarını belirterek, "Bugün hayırsever iş adamlarımızın destekleriyle 54 yeni aracımız jandarma envanterine katılıyor. Bu yeni araçlar başarılarımıza destek olacaktır. Yeni araçlarımızın icra edeceğiz görevlere bizlere daha da güç katacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yeni araçlar sirenler eşliğinde alandan çıkış yaparak resmen göreve başladı.

Törene, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve çok sayıda hayırsever katıldı.

İŞTE O HAYIRSEVERLER…

CEMAL KALYONCU- KALYON İNŞAAT

CENGİZ ŞİMŞEK- GAZIANTEP OSB

FİKRET ÖZTÜRK- OPET PETROLCÜLÜK

MAHSUM ALTUNKAYA- ALTUNKAYA HOLDİNG

ADİL SANİ KONUKOĞLU- ÇİMKO ÇIMENTO

CELAL KADOOĞLU- KADOOGLU PETROL

MUSTAFA TOPÇUOĞLU- GÜLSAN SENTETİK

ALİ ERDEMOĞLU- MERİNOS HALI

BİLAL KARA- KARAFİBER TEKSTİL

SELİM ACAR- ACARSAN HOLDİNG

ALİ ÇOBAN- ŞÖLEN ÇIKOLATA

ARİF ÇELİK- ÇELİKLER GIDA

AHMET ŞİRECİ- ŞİRECİ TEKSTIL

AYKUT GÖYMEN- MUTLU MAKARNACILIK

KUTAN BAYRAM- BADE DOKUMA TEKSTİL HALI

ZEYNAL ABİDİN KAPLAN- ÖZKAPLAN IPEK HALI

ŞERİF DALGIÇ- GİRAY TURİZM

LÜTFÜ ATAKAN ABAY- ABY PLASTIK

ASIM KÖKOGLU- KOKSAN PET VE PLASTİK

EYÜP BARTIK- EYUP LOJISTIK

BÜLENT USLU- USLU GUVEN BOYA

FEVZİ USLU- ARLAK YALITIM KIMYA SAN.

M. MUSA ÖZGÜÇLÜ - OBA MAKARNA

ALİ TINKÇI- KEVSER HALI TEKSTIL

CUMA ALİ DALGIÇ- DALGIÇ TASIMACILIK

ADNAN YORGUNER- OLİ MARKETÇİLİK

EKREM ALGAN- ANGEL HALI

MUHİTTİN GÜNGÖR - GUNGOR ELEKTRIK

ERSİN ÖZALKAN- END GRUP

MESUT AKIN- SAFJÜT İPLİK

ŞAHİN CAN - CANTOMA MADENCİLİK TAAH.

HÜSEYİN ULUTAŞ- MUTAS HALI A.Ş.

HÜSEYİN ŞAHİN- TAŞKALA PETROL.

ENVER CİHAN İNANICI- ADNAN TİCARET A.Ş

HAŞİM MURAT ULUSOY- SENTEZ EĞİTİM KURUMLARI

KUTAYFER MEMİŞ- TAT

HALİL ERDAL- HALİL ERDAL MİMARLIK

COŞKUN KOÇAK- KOÇAK BAKLAVA GIDA

ENGİN ATESSÖNMEZ- ATEŞSÖNMEZ KİMYA

ABDULLAH FAKILI- FAKILI OTOBÜSÇÜLÜK

ABDULHADİ ÇELIK- GENTAŞ

ALİ BAYRAM SARICA- AS OTOMOTİV

ERDAL SALİH ÖZDEMİR- ATLANTİS TC MİMARLIK

İBRAHİM KESKİN- KESKINLER HAZIR BETON İNŞ.

ÖKKES TAZEOGLU- YEŞİLCE MADENCİLİK

AYKUT ERKENT- BALAT MENSUCAT

OSMAN REŞİTOĞLU - AVOS GRUP İNŞ.

MUSTAFA KARAYİĞİT- REİS HALI

SAKİP SAVAŞÇI - ALFA NAKLİYAT

CELAL YILDIZ- MİR YILDIZ MÜHENDİSLİK

BILAL ÇEKER- BİLKEN TARIM GIDA SAN

ALİ BAYRAM SARICA- AS OTOMOTİV

ERDAL SALİH ÖZDEMİR- ATLANTİS TC MİMARLIK

İBRAHİM KESKİN- KESKINLER HAZIR BETON İNŞ.

ÖKKES TAZEOGLU- YEŞİLCE MADENCİLİK

AYKUT ERKENT- BALAT MENSUCAT

OSMAN REŞİTOĞLU - AVOS GRUP İNŞ.

MUSTAFA KARAYİĞİT- REİS HALI

SAKİP SAVAŞÇI - ALFA NAKLİYAT

CELAL YILDIZ- MİR YILDIZ MÜHENDİSLİK

BILAL ÇEKER- BİLKEN TARIM GIDA SAN

AHMET TİRYAKİOGLU- TİRYAKİ AGRO

SAADETTİN GÜN- GÜNSEV İNSAAT

ŞERİF SELÇUK- ZER YAĞ

ZEKERİYA TÖREN- TÖREN GIDA

MEHMET AKINCI- GAZİANTEP TİCARET BORSASI

BORAN ÇAĞDAŞ- İMAM ÇAĞDAŞ KEBAP VE BAKLAVA

VELİ ÇELİK- ÇELIKLER GIDA

ÖZGÜR ÖZDAĞLI- SANAT AMBALAJ

KENAN UYGUR- HALK ALTIN TICARET

KEMAL ÇAKMAK- BEŞSAN MAKARNA

ALİ RIZA CEYLAN- CEY YAPI İNŞAAT

ERHAN SAYIN- SAYINLAR GIDA

ZEKI ZORKİRİSÇİ- ZEKI MENSUCAT

GAZİ YILMAZ- GÜNEYDOGU ANTEP FISTIKÇILIK

AHMET TİRYAKİOGLU- TİRYAKİ AGRO

SAADETTİN GÜN- GÜNSEV İNSAAT

ŞERİF SELÇUK- ZER YAĞ

ZEKERİYA TÖREN- TÖREN GIDA

MEHMET AKINCI- GAZİANTEP TİCARET BORSASI

BORAN ÇAĞDAŞ- İMAM ÇAĞDAŞ KEBAP VE BAKLAVA

VELİ ÇELİK- ÇELIKLER GIDA

ÖZGÜR ÖZDAĞLI- SANAT AMBALAJ

KENAN UYGUR- HALK ALTIN TICARET

KEMAL ÇAKMAK- BEŞSAN MAKARNA

ALİ RIZA CEYLAN- CEY YAPI İNŞAAT

ERHAN SAYIN- SAYINLAR GIDA

ZEKI ZORKİRİSÇİ- ZEKI MENSUCAT

GAZİ YILMAZ- GÜNEYDOGU ANTEP FISTIKÇILIK