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Aktüel

Gaziantep'te down sendromlu çocuğun isteğini polisler gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2020-06-30 11:48:48 -
Gaziantep'te down sendromlu çocuğun isteğini polisler gerçekleştirdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te polis ekibi, isteği üzerine down sendromlu çocuğu parkta gezdirdi, oyun seti hediye etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri, Karataş Mahallesi'nde oturan 10 yaşındaki down sendromlu Fatmanur Budak'ı evinde ziyaret etti.

Ekipler, Budak'a mangala oyun setini hediye etti. Burak'ın parka gitmek istediğini söylemesi üzerine ekipler onu polis arabasıyla parka götürdü.

Burada gönlünce eğlenen Budak, daha sonra ekipler tarafından evine geri bırakıldı.



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