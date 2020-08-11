Gaziantep'te çıkan orman yangını söndürüldü
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Hürriyet Mahallesi Kurtini Tepesi'nde çamların bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönümlük alandaki çamların zarar gördüğü bildirildi.
İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ile İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, yangın alanında incelemede bulundu.