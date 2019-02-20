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Gaziantep'te çelik kasa hırsızları tutuklandı

Gaziantep'in Kolejtepe Mahallesi'nde girdikleri iş yerinde bulunan çelik kasayı, el arabasına koyarak çalan hırsızlar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 18:53
Gaziantep'te çelik kasa hırsızları tutuklandı

Gaziantep'te, girdikleri işyerinin bilgisayar ve çelik kasasını el arabası ile çalan 2 kişi polis tarafından yakalandı. 

Olay, geçen yıl 11 Kasım günü Kolejtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde kapısını kırdıkları işyerine giren 2 kişi, içerideki bilgisayar ile değerli eşyaları alıp, çıktı. Bir süre sonra el arası ile geri gelen ikili, bu kez de çelik para kasasını çalarak kayıplara karıştı.  İhbar üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin M.Ç. ve A.M. olduğunu belirledi. Şüpheliler, polis ekiplerinin düzenlediği baskınla yakalandı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. ve A.M., tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 18:53
  1. Gaziantep
  2. Hırsızlık
  3. tutuklama

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