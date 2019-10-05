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Gaziantep'te can pazarı! 5'i çocuk, 10 yaralı

Gaziantep'te hafif ticari aracın önce kaldırıma ardından da refüje çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5'i çocuk, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 15:02
Gaziantep'te can pazarı! 5'i çocuk, 10 yaralı

Gaziantep'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5'i çocuk, 10 kişi yaralandı.

Mustafa Horoz idaresindeki 27 Y 3834 plakalı hafif ticari araç, Yeşilvadi Mahallesi'nde önce kaldırıma ardından da refüje çarparak devrildi.

Çocuklar için eldivenden balon yaptılar

Kazada araçta bulunan aynı aileden 5'i çocuk, 10 kişi yaralandı. Bazı yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara müdahale ederken taktıkları eldivenlerden balon yaparak, çocukları sakinleştirmeye çalıştı.

Pikniğe gidiyorlardı

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi oyduğu öğrenildi.

Bir süre kapanan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Araçtakilerin Burç Ormanı'na pikniğe gittiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 15:02
  1. Gaziantep
  2. hafif ticari araç
  3. Mustafa Horoz
  4. 112 Acil Servis
  5. itfaiye ekipleri
  6. Burç Ormanı

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