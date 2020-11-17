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Aktüel Gaziantep'te çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Aktüel

Gaziantep'te çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 22:45:59 -
Gaziantep'te çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık zanlılarına çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 şüphelinin hırsızlık yapan kişilere çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu verdiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda şüpheliyi adresinde yakaladı.

Adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 3 çalıntı motosiklet, çok sayıda çalıntı elektronik eşya ve çeşitli çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Ekiplerce 28 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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