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Gaziantep'te çalınan TIR'ını öyle bir halde buldu ki...

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çalınan TIR parçalanmış  halde bulundu.

27 Nisan 2018 Cuma 15:00
Gaziantep'te çalınan TIR'ını öyle bir halde buldu ki...

Sultan Abdülhamit Mahallesi’nden çalınan TIR'ın  bulunması için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği  ekipleri, aracın Gaziantep'te parçalanarak satıldığı bilgisine ulaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle kent merkezinde bulunan  sanayi sitesindeki 4 tamirhaneye operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda TIR'ın sökülen parçaları bulunarak sahibine teslim  edildi.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 15:00
  1. Gaziantep

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