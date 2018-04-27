Gaziantep'te çalınan TIR'ını öyle bir halde buldu ki...
Gaziantep'in Nizip ilçesinde çalınan TIR parçalanmış halde bulundu.27 Nisan 2018 Cuma 15:00
Sultan Abdülhamit Mahallesi’nden çalınan TIR'ın bulunması için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aracın Gaziantep'te parçalanarak satıldığı bilgisine ulaştı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle kent merkezinde bulunan sanayi sitesindeki 4 tamirhaneye operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda TIR'ın sökülen parçaları bulunarak sahibine teslim edildi.
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