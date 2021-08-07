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Gündem Gaziantep’te bulunan boya fabrikasında yangın çıktı
Gündem

Gaziantep’te bulunan boya fabrikasında yangın çıktı

Gaziantep'te bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 21:12:00 -
Gaziantep’te bulunan boya fabrikasında yangın çıktı

Yangın, Şehitkamil ilçesindeki 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki boya üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikada yangın çıktığını gören işçiler, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Yangının büyümesi üzerine işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

 

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