Gaziantep’te büfeye silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Büfede oturan Ömer Tamer ve 2 arkadaşı, büfeye gelen kimlikleri belirsiz kişilerle satın aldığı taksi plakası yüzünden tartışmaya başladı.

Olay yerinden polislerin geçtiğini gören şahıslar uzaklaştıktan 2-3 saat sonra tekrar büfeye gelerek pompalı tüfeklerle saldırdı.

Büfe önünde duran Tamer vücudunun farklı yerlerinden aldığı yaralarla yere yığılırken 2 arkadaşı da yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan yaralılardan Tamer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken iki arkadaşının ise tedavilerinin halen sürdüğü öğrenildi.

Tamer’in cenazesi, adli tıp kurumunda yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilirken olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, büfeye yapılan saldırıya ilişkin 5 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. (İLKHA)