  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te bombalı saldırı son anda önlendi
Aktüel

Gaziantep'te bombalı saldırı son anda önlendi

Park halindeki bir aracın altına bırakılan çantadaki zaman ayarlı 1 kilo 200 gram patlayıcı madde kontrollü şekilde imha edildi - 2 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 23:09:24 -
Gaziantep'te bombalı saldırı son anda önlendi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Gaziantep'te park halindeki bir aracın altına bırakılan çantadaki zaman ayarlı 1 kilo 200 gram patlayıcı maddenin kontrollü şekilde imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ilçesindeki Karşıyaka Polis Merkez Amirliği karşısında park halinde bulunan bir aracın altına akşam saatlerinde bırakılan çanta, sokakta oturan vatandaşların dikkatini çekti.

Olay yerinden hızla uzaklaşan bir kişiyi gören vatandaşlar, şüphelinin eşkalini ve bindiği aracın plakasını 155 Polis İmdat hattına bildirdi.

Bunun üzerine olay yerinde güvenlik tedbiri alan İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Şube Müdürlüğü ekipleri, çantada 3 parça halinde, yaklaşık 1 kilo 200 gram ve her parçası zaman ayarlı düzeneğe sahip patlayıcı madde olduğunu tespit etti.

Patlayıcı madde, bomba imha ekiplerince kontrollü olarak imha edildi.

Polis ekipleri, yapılan ihbar ve analiz çalışmaları sonucu, uygulama noktasında durdurduğu araçtaki biri eşkale uyan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu'na boykot! Katılmayacaklar
Gündem

İmamoğlu'na boykot! Katılmayacaklar

Sisteme dahil etmek istediği 6 bin yeni ticari taksi için tüm kapıları zorlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, taksicileri ikna etmek için bir defa ..
Türkiye ve Ukrayna'dan kritik adım! Birlikte yapılacak
Teknoloji

Türkiye ve Ukrayna'dan kritik adım! Birlikte yapılacak

Türkiye ile Ukrayna savunma sanayii işbirliklerini ortak projelerle ilerletecek. İki ülke savaş gemisi, İHA ve türbin motorlarda ortak proje..
3 milyonluk Ermenistan'dan Türk mallarına boykot
Gündem

3 milyonluk Ermenistan'dan Türk mallarına boykot

Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef alan Ermenistan, Türkiye'nin kardeş ülkeye verdiği destekten dolayı Türk mallarını boykot ediyo..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay