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Gaziantep’te bir mahalleye daha kısıtlama

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Atalar Mahallesi’nde görülen korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 20:53:45 -
Gaziantep’te bir mahalleye daha kısıtlama

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Atalar Mahallesi’nde görülen korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldı.



Şehitkamil İlçesi Hıfzısıhha Kurulu tarafından Atalar Mahallesi’nde artan virüs vakaları nedeniyle 21 Mayıs Perşembe günü akşam saat 17.00’den itibaren sokağa çıkılması yasaklandı. Ayrıca mahalleye giriş çıkışlara da kısıtlama getirilirken, kısıtlamaların ikinci bir emre kadar devam edeceği belirtildi.

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