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Gaziantep'te bir mahalle karantina altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 19:45:29 -
Gaziantep'te bir mahalle karantina altına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantina altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı başkanlığında toplanan İlçe Hıfzısıhha Meclisi yeni kararlar aldı.

Bu kapsamda, pozitif Kovid-19 vakası görülen ilçeye bağlı Atalar Mahallesi'nde oturanların ikinci bir emre kadar sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verildi.

Karantina altına alınan mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.


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