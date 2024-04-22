Gaziantep'te bir kişi dövülerek öldürüldü

Olay, dün gece geç saatlerde Şehitkamil ilçesi Boyno Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu öne sürülen Devrim Keleş (47) ile husumetli olduğu bir grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında husumetli olduğu 4 şahıs tarafından öldüresiye dövülen Devrim Keleş, ağır yaralandı. Keleş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keleş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölen şahsın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olay sonrası 4 zanlı gözaltına alındı

Feci olayla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 4 şahsı gözaltına aldı. Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.