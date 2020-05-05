  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gaziantep'te bin 500 ailenin evine düzenli olarak iftarlık götürülüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-05 13:53:48 -
Gaziantep'te bin 500 ailenin evine düzenli olarak iftarlık götürülüyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında öncelikli 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar olmak üzere bin 500 ailenin evine iftarlık yemeklerini götürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında iftar çadırları kurulmadığı için kentin birçok noktasındaki aileye Gaziantep Valiliği koordinasyonunda sıcak yemek dağıtımı başlatıldı.

Özenle hazırlanan iftarlık yemekler, valilik koordinasyonunda tespit edilen bin 500 yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi aileleye evlerinde teslim ediliyor.

Ayrıca 65 bin gıda paketi yardımı da ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen vatandaşlardan İbrahim Ergin, ramazan ayı boyunca sürecek bu çalışmadan memnun olduğunu belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı