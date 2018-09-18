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Gaziantep'te askeri araç devrildi! Yaralılar var

Gaziantep'te Leopar tipi tank taşıyan TIR lastiğin patlaması sonucu devrildi. Kazada 3 asker yaralandı.

18 Eylül 2018 Salı 09:32
Gaziantep'te askeri araç devrildi! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, İslahiye ilçesindeki topçu ve tank birliğinden bakımı yapılmak üzere Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına gönderilen Leopar tipi tankı taşıyan tır, Gaziantep-Kilis karayolu Zeynitli kavşağında sağ ön lastiğinin patlaması sonucu devrildi.

Kazada, devrilen tankta bulunan üç asker hafif yaralandı.

Yaralı askerler, sağlık ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 09:32
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