Gaziantep’te askeri araç devrildi: 4 yaralı
Gaziantep’in karkamış ilçesinde seyir halinde bulunan bir araç devrildi.
Gaziantep’in karkamış ilçesinde seyir halinde bulunan bir araç devrildi. Kazada 4 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Nizip ilçesinden Karkamış ilçesi istikametine seyir halinde bulunan askeri araç, tekerinin yerinden fırlaması nedeniyle yoldan çıktı. Yol kenarındaki tarlaya devrilen araçta bulunan 4 askerin yaralandığı öğrenildi.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.