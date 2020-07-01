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Aktüel

Gaziantep'te araç ve motosiklet çalan 4 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 18:43:47 -
Gaziantep'te araç ve motosiklet çalan 4 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilen, otomobil ve motosiklet çaldıkları öne sürülen 12 hırsızlık şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 7 araç ve 1 motosiklet çalan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliklerini tespit ettiği 12 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bulunan motosiklet ve araçlar ise sahiplerine teslim edildi.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde ise şüphelilerin çaldıkları motosiklet ve araçlarla seyir halindeki anları yer aldı.

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