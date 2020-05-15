  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İHH’dan 3 farklı ülkeye Ramazan yardımı

Baklavalık yufkadan yapımı kolay cevizli baklava tarifi

Ahmet Yenilmez yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu olacak

4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olan işletmeler hangileri?

Ashab-ı Kehf yedi uyurlar kıssası
için kalan
Aktüel

Gaziantep'te ana arterlerde maskesiz dolaşmak yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 23:20:06 -
Gaziantep'te ana arterlerde maskesiz dolaşmak yasaklandı
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te ana arterlerde maskesiz dolaşmak yasaklandı.
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kovid-19’la mücadelede yeni kararlar alındığını belirtti.Vali Gül, açıklamasında şunları kaydetti:
"Gaziantep'te sokaklar ve kırsal mahalleler hariç diğer bütün alanlarda maskesiz dolaşmak yasaklanmıştır. Her ölçekteki özel iş yerleriyle kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları da maskeyle çalışacaktır. Sabrınıza ve desteğinize teşekkür ederim. Maske ve mesafe bu işin çaresi."
Gaziantep'te daha önce İnönü, Karagöz, Gaziler ve Hoşgör caddelerine maskesiz giriş yasaklanmıştı.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı