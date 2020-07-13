  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gaziantep'te 6 ev ile 1 bakkal karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 11:14:21 -
Gaziantep'te 6 ev ile 1 bakkal karantinaya alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 ev ile 1 bakkal dükkanı karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kozdere Mahallesi Aktaş mezrasında ikamet eden 71 yaşındaki S.K, çeşitli hastalıklarının tedavisi için gittiği Hatay'ın İskenderun ilçesindeki hastanede Kovid-19 testi pozitif çıkı.

Bunun üzerine söz konusu kişi, hastanede tedavi altına alınırken, filyason ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu İslahiye ilçesinde vakanın temaslı olduğu belirlenen 6 ev, 1 bakkal dükkanı ile 27 kişi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 günlüğüne karantinaya alındı.

Binaların girişine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet şeridi çekildi.

Belediye ekipleri de dezenfekte işlemi uyguladı.

Giriş ve çıkışların yasaklandığı ikametlerde oturanların gözetimde kaldıkları sürece tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı