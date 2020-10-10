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Aktüel Gaziantep'te 4 bin 87 çalışana "Fıstık Gibi" eğitimi
Aktüel

Gaziantep'te 4 bin 87 çalışana "Fıstık Gibi" eğitimi

Yeniakit Publisher
2020-10-10 19:06:26 -
Gaziantep'te 4 bin 87 çalışana "Fıstık Gibi" eğitimi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, turistlerin ve kent halkının, sağlıklı, hijyenik koşullarda yöresel lezzetleri tatması ve kentteki hizmetlerden faydalanması için yürütülen "Fıstık Gibi" projesi kapsamında, birçok sektörden işletme sahibi ve çalışanlarına eğitim veriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla değişen koşulları fırsata çevirmek için çalışmalara başlayan belediye, "Sağlıklı Lezzetin Başkenti" sloganıyla "Fıstık Gibi" projesini hayata geçirdi.

Turistlerin ve kentteki vatandaşların sağlıklı, hijyenik koşullarda yöresel lezzetleri tatması ve kentteki hizmetlerden faydalanmasının amaçladığı proje kapsamında, başta gıda sektörü olmak üzere birçok sektörden işletme sahibi ve çalışanlarına eğitim veriliyor.

İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığınca verilen eğitimlerden 4 bin 87 işletmeci ve çalışan faydalandı. Söz konusu işletmeler sertifika almaya hak kazandı.

Bu kapsamda, 86 restoran ve 1253 çalışan, 672 erkek berberi, 683 kadın kuaförü, 247 kasap, 50 havuz işletmesi personeli, 572 okul kantini çalışanı, 471 müzisyen ve 139 halk otobüsü şoförü eğitim aldı.


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