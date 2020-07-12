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Gaziantep'te 4 bin 339 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası

Yeniakit Publisher
2020-07-12 01:03:29 -
Gaziantep'te 4 bin 339 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 4 bin 339 kişiye idari yaptırım uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 11 Temmuz'da güvenlik güçlerince kent genelinde yürütülen çalışmalarda, 4 bin 339 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlalden idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca denetlenen 377 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

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