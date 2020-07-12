Gaziantep'te 4 bin 339 kişiye Kovid-19 cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 bin 339 kişiye sosyal mesafeyi ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yeni tip koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün yapılan denetimlerde 4 bin 339 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı.

Ekipler ayrıca 377 iş yerinde de denetim yaptı ve herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.