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Aktüel

Gaziantep'te 3 bin 292 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası

Yeniakit Publisher
2020-07-30 09:08:44 -
Gaziantep'te 3 bin 292 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir günde 3 bin 292 kişiye sosyal mesafeyi ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Bu kapsamda, dün gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 292 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı.

Ekipler ayrıca, 375 iş yerindeki denetimlerde 2 iş yeri hakkında işlem yaptı.

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