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Aktüel

Gaziantep'te 27 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-04 20:14:38 -
Gaziantep'te 27 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 kilo 450 gram toz esrar ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kente yüklü miktarda uyuşturucu getireceği öğrenilen araç takibe alındı.

Göllüce Mahallesi'nde araçtan iki sırt çantasıyla inerek eve giren şüpheliyi takip eden polis, ikamete operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 27 kilo 450 gram toz esrar ele geçirildi, iki zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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