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Gaziantep'te 2 bin 768 kişiye maske takmama ve sosyal mesafe cezası

Yeniakit Publisher
2020-08-02 08:46:14 -
Gaziantep'te 2 bin 768 kişiye maske takmama ve sosyal mesafe cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir günde 2 bin 768 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 768 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden idari yaptırım uygulandı.

Ekipler ayrıca 551 iş yerinde yaptıkları denetimlerde olumsuzluğa rastlamadı.

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