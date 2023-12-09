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Sosyal Medya Gaziantep'te 2 ayık bebeğini döven cani babanın cezası belli oldu
Sosyal Medya

Gaziantep'te 2 ayık bebeğini döven cani babanın cezası belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-09 08:16:00 -

2 aylık bebeği öldüresiye döverek ağır yaralayan baba Yunus G.'nin yargılandığı davada karar çıktı. İşte cani babaya verilen ceza...

Gaziantep'te bebeğini darbeden babaya 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Yunus G. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Duruşmada, taraf avukatlarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi hazır bulundu.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek pişman olduğunu söyledi.

Cumhuriyet savcısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi ile Cihan bebeğin avukatı Esra Kantar Arıkan, sanığın cezalandırılmasını ve indirim uygulanmamasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "alt soya ve çocuğa karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl hapis cezası verdi. Heyet, indirim uygulayarak cezayı 10 yıl 10 hapse indirdi, sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.
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Mahkeme ayrıca, sanığa cezasını tamamlamasının ardından 6 yıl velayet hakkı verilmemesine hükmetti.

Gaziantep'te, Yunus G'nin, 2 aylık oğlu Cihan G'yi darbederken çekilen görüntüleri, 30 Kasım 2021'de ortaya çıkmış, bunun üzerine ulaşılan bebek tedavi altına alınmıştı. Aynı gün yakalanan baba tutuklanmış, sanık hakkında "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ve alt soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

 

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