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Gaziantep'te 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz olacak!

15 Temmuz'un 2. yıl dönümünde kentte bulunan belediye otobüsleri ve tramvaylar ücretsiz olarak hizmet verecek

13 Temmuz 2018 Cuma 17:32
Gaziantep'te 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz olacak!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü'nde kentte bulunan belediye otobüsleri ve tramvaylarda ulaşım ücretsiz olarak sağlanacak.

Ulaşım Planlama ve Raylı Hizmetler Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada 15 Temmuz Pazar günü vatandaşların tüm belediye otobüsleri ile tramvaylara ücretsiz binebilecekleri duyuruldu.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 17:32
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