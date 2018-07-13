Gaziantep'te 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz olacak!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü'nde kentte bulunan belediye otobüsleri ve tramvaylarda ulaşım ücretsiz olarak sağlanacak.

Ulaşım Planlama ve Raylı Hizmetler Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada 15 Temmuz Pazar günü vatandaşların tüm belediye otobüsleri ile tramvaylara ücretsiz binebilecekleri duyuruldu.