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Sağlık

Gaziantep’te 14 ev karantinaya alındı

Gaziantep’in Araban ilçesinde 2 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu 14 ev karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 11:44:06 -
Gaziantep’te 14 ev karantinaya alındı

Gaziantep’in Araban ilçesinde 2 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu 14 ev karantinaya alındı.


Araban ilçesinde gittiği hastanede şüphe üzerine korona virüs (covid 19) testi yapılan 2 kişinin sonuçları pozitif çıktı. Korona virüs tespit edilen 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bu kişilerin temas kurduğu kişilerin de yaşadığı toplam 14 evde karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya alınan evlerin camlarına ve dış cephelerine ‘Lütfen yaklaşmayın’ yazsısı asılarak vatandaşlar uyarıldı.

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