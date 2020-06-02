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Aktüel

Gaziantep'te 1267 kişiye "sosyal mesafe" cezası

Yeniakit Publisher
2020-06-02 13:58:02 -
Gaziantep'te 1267 kişiye "sosyal mesafe" cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymayan 1267 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde normalleşmeyle ilgili denetimlere devam edildi.

Bu kapsamda 18 yaş altı 163 kişi ile 65 yaş üstündeki bir kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden, 1267 kişiye de sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza uygulandı.

Öte yandan denetlenen 305 iş yerinden birine de işlem yapıldı.

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